Чи навчатимуть дітей дистанційно заради економії, розповів Кличко

Віталій Кличко. Фото: Чемпионат

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Віталій Кличко, мер Києва, заявив про готовність столичних шкіл до опалювального сезону та спростував чутки про те, що на опалення немає коштів.

На бюджет галузі виділили втричі більше грошей, ніж у 2015 році. Про це міський голова Києва розповів під час брифінгу.

Він заявив, що на підготовку закладів освіти до осінньо-зимового періоду з бюджету міста вже виділили 443 млн грн, які пішли на ремонт фасадів та покрівель, а також на заміну вікон у навчальних закладах.

На сьогодні вже виконано понад 70% робіт, що говорить про готовність шкіл до холодів. Мер також нагадав, що бюджет галузі освіти зріс втричі та становить тепер 19,5 млрд грн. Це — третина бюджету міста.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин у школах Києва не стане на заваді традиційному навчанню. Віталій Кличко відвідав гімназію «Введенська» № 107 та перевірив навчальний заклад на відповідність правилам роботи в нових реаліях.

У навчальному закладі замість двох входів відкрили чотири, в класах встановили умивальники, створили дві зони для навчання на свіжому повітрі. Вчителі планують продовжити перерви. В гімназії облаштували й ізолятор, у який відправлятимуть дітей до прибуття медиків, якщо у них буде підозра на коронавірус.