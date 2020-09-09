Арешт на 65 російських літаків наклала Україна за польоти до Криму. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n143600-aresht-na-65-rosiyskyh-litakiv-naklala-ukrayina-za-poloty-do-krymu.html

Ракурс

Арешт на 65 російських літаків наклала Україна. Причиною арешту стало порушення правил в’їзду і виїзду з анексованого Криму. Літаки російських авіакомпаній здійснювали авіарейси на півострів, хоча з березня 2014 року Україна закрила повітряний простір над окупованим півостровом у зв’язку з неможливістю здійснювати контроль над безпекою польотів.

Також офіційно було припинено роботу усіх аеропортів, розташованих на території окупованого півострова, повідомляє прес-служба прокуратури Автономної республіки Крим.

Наразі Служба безпеки України в АР Крим розслідує кримінальне провадження за фактами порушення посадовими особами іноземних авіакомпаній правил міжнародних польотів та правил в’їзду на територію тимчасово окупованого Криму.

Встановлено, що близько 40 російських авіакомпаній здійснювали авіарейси на півострів, порушуючи правила міжнародних польотів та законодавство України.

Прокуратура АР Крим та ГУ СБУ в АР Крим звернулися до суду з клопотанням про накладення арешту на літаки деяких російських авіакомпаній. Суд задовольнив це клопотання і наклав арешт на 65 літаків-порушників.

Як раніше писав «Ракурс», аварійну посадку здійснив в окупованому Криму літак Boeing 747. На борту під час аварійного приземлення перебували 200 пасажирів. Причиною екстреної посадки стала відмова електроніки в кабіні пілотів.