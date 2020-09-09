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Ракурс
«Оскар» вручатимуть за новими правилами. Фото: РБК

«Оскар» вручатимуть за новими правилами — що змінилося

9 вер 2020, 13:32
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«Оскар», премію Американської академії кінематографічних мистецтв і наук, вручатимуть за новими правилами. Зміни стосуються картин, що претендують на премію «Оскар» в категорії «Найкращий фільм».

Нові правила почнуть діяти з 2024 року. Про це повідомляється на сайті кіноакадемії.

Тепер є чотири критерії, з яких щонайменше два повинні дотримуватися, щоб картина могла претендувати на звання найкращого фільму року.

Академія запровадила такі вимоги:


  • щонайменше один з головних або важливих героїв другого плану повинен мати азіатське, афро- або латиноамериканське походження;
  • щонайменше третина виконавців ролей другого плану повинні бути жінками, представниками небілого населення, ЛГБТК + чи особами з особливостями фізичного або ментального розвитку;
  • головна сюжетна лінія фільму повинна бути пов’язана з однією з цих груп населення;
  • представники цих груп повинні складати принаймні третину команди фільму, а також обиймати принаймні дві творчі керівні посади;
  • студія, що випустила фільм, повинна надавати можливості оплачуваного стажування, навчання та роботи представникам цих груп, а також наймати їх в підрозділи реклами та дистрибуції.

Нові правила введені з метою боротьби з утисками расових, етнічних, сексуальних та інших меншин, а також жінок.

Зазначимо, що Американську кіноакадемію раніше неодноразово звинувачували в расизмі і сексизмі при врученні «Оскара». Критики стверджували, що при виборі переможців члени кіноакадемії ігнорували роботи жінок і представників кіноіндустрії з небілим кольором шкіри.


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