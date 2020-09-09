«Оскар» вручатимуть за новими правилами — що змінилосяhttps://racurs.ua/ua/n143599-oskar-vruchatymut-za-novymy-pravylamy-scho-zminylosya.htmlРакурс
«Оскар», премію Американської академії кінематографічних мистецтв і наук, вручатимуть за новими правилами. Зміни стосуються картин, що претендують на премію «Оскар» в категорії «Найкращий фільм».
Нові правила почнуть діяти з 2024 року. Про це повідомляється на сайті кіноакадемії.
Тепер є чотири критерії, з яких щонайменше два повинні дотримуватися, щоб картина могла претендувати на звання найкращого фільму року.
Академія запровадила такі вимоги:
- щонайменше один з головних або важливих героїв другого плану повинен мати азіатське, афро- або латиноамериканське походження;
- щонайменше третина виконавців ролей другого плану повинні бути жінками, представниками небілого населення, ЛГБТК + чи особами з особливостями фізичного або ментального розвитку;
- головна сюжетна лінія фільму повинна бути пов’язана з однією з цих груп населення;
- представники цих груп повинні складати принаймні третину команди фільму, а також обиймати принаймні дві творчі керівні посади;
- студія, що випустила фільм, повинна надавати можливості оплачуваного стажування, навчання та роботи представникам цих груп, а також наймати їх в підрозділи реклами та дистрибуції.
Нові правила введені з метою боротьби з утисками расових, етнічних, сексуальних та інших меншин, а також жінок.
Зазначимо, що Американську кіноакадемію раніше неодноразово звинувачували в расизмі і сексизмі при врученні «Оскара». Критики стверджували, що при виборі переможців члени кіноакадемії ігнорували роботи жінок і представників кіноіндустрії з небілим кольором шкіри.