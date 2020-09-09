«Оскар» будут присваивать по новым правилам. Фото: РБК

https://racurs.ua/n143599-oskar-budut-prisvaivat-po-novym-pravilam-chto-izmenilos.html

Ракурс

«Оскар», премию Американской академии кинематографических искусств и наук, будут присваивать по новым правилам. Изменения касаются картин, претендующих на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм».

Новые правила начнут действовать с 2024 года. Об этом сообщается на сайте киноакадемии.

Теперь есть четыре критерия, из которых по меньшей мере два должны соблюдаться, чтобы картина могла претендовать на звание лучшего фильма года.

Академия ввела такие требования:

по меньшей мере один из главных или важных героев второго плана должен иметь азиатское, афро- или латиноамериканское происхождение;

по меньшей мере треть исполнителей ролей второго плана должны быть женщинами, представителями небелого населения, ЛГБТК+ или людьми с особенностями физического или ментального развития;

главная сюжетная линия фильма должна быть связана с одной из этих групп населения;

представители этих групп должны составлять по крайней мере треть команды фильма, а также занимать по крайней мере две творческие руководящие должности;

студия, выпустившая фильм, должна предоставлять возможности оплачиваемой стажировки, обучения и работы представителям этих групп, а также нанимать их в подразделения рекламы и дистрибуции.

Новые правила введены с целью борьбы с притеснениями расовых, этнических, сексуальных и других меньшинств, а также женщин.

Отметим, что Американскую киноакадемию ранее неоднократно обвиняли в расизме и сексизме при вручении «Оскара». Критики утверждали, что выбирающие победителей члены киноакадемии — в основном белые мужчины — игнорировали работы женщин и представителей киноиндустрии с другим цветом кожи.