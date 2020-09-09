Оппонента Лукашенко Колесникову, которую ранее хотели вывезти в Украину, арестовали, фото —

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Ракурс

Марию Колесникову, одного из лидеров протестов в Беларуси и оппонента президента Александра Лукашенко, арестовали. Она находится в одном из минских СИЗО.

Об этом отец Марии Александр Колесников рассказал журналистам TUT.BY.

Ему позвонил руководитель следственной группы главного следственного управления и сообщил об аресте.

Он предложил привезти передачу, — сказал Колесников.

В ночь с 7 на 8 сентября Колесникову пытались вывезти из Беларуси, но она порвала свой паспорт и отказалась покидать страну. Сейчас из семи членов президиума Координационного совета шесть или задержаны, или насильственно вывезены за границу. На свободе находится только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

Еще 20 августа генпрокурор Беларуси заявил, что создание и деятельность Координационного совета «направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Власть открыла уголовное дело по статье о публичных призывах к захвату государственной власти.

Отец Колесниковой предположил, что его дочь задержали по этому делу. Утром 9 сентября в ее квартире прошел обыск. Ранее и Колесникова, и вывезенный силовиками 9 сентября Максим Знак были в статусе свидетелей по этому делу.

Напомним, что Колесникову похитили утром 7 сентября, впоследствии ее хотели насильно выдворить в Украину для «деэскалации» ситуации в стране.

Лукашенко в интервью российским СМИ заявил, что у членов Координационного совета были заранее готовы документы, а у Колесниковой в Украине живет кто-то из родственников.