Переполненные больницы и сотни новых больных — коронавирус набирает обороты в Киеве (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n143596-perepolnennye-bolnicy-i-sotni-novyh-bolnyh-koronavirus-nabiraet-oboroty-v-kieve-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве продолжает свирепствовать, лишь за последние сутки по состоянию на утро 9 сентября в столице зафиксированы 310 новых случаев заражения. Жертвами инфекции стали четыре человека, а с начала эпидемии от COVID-19 скончались 250 киевлян.
Всего с начала эпидемии в Киеве коронавирусом заразился 15 тыс. 821 человек, сообщает в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.
За последние сутки коронавирусом заразились:
- 167 женщин в возрасте от 18 до 83 лет;
- 122 мужчины в возрасте от 18 до 78 лет;
- восемь девочек в возрасте от двух до 17 лет;
- 13 мальчиков в возрасте от одного до 17 лет.
Среди инфицированных 13 медработников.
В киевские больницы пришлось госпитализировать 43 больных, остальные инфицированные находятся на самоизоляции под контролем врачей.
За последние сутки 84 пациента полностью избавились от недуга. Всего с начала эпидемии от коронавируса излечились 4 тыс. 910 киевлян.
Наибольшее количество случаев заражений зафиксировано в:
- Дарницком районе — 53;
- Подольском районе — 42;
- Деснянском районе — 40.
Кличко уточнил, что на сегодняшний день в медучреждениях Киева находятся 913 больных коронавирусом, в том числе 23 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 158 пациентов, 216 больных получают кислородную поддержку, а 18 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 84 человека находятся в больницах с подозрением на коронавирус.
Как ранее писал «Ракурс», в Киеве все чаще коронавирусом инфицируются молодые люди, а также увеличивается количество больных, требующих госпитализации.