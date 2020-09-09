Переполненные больницы и сотни новых больных — коронавирус набирает обороты в Киеве. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавирус в Киеве продолжает свирепствовать, лишь за последние сутки по состоянию на утро 9 сентября в столице зафиксированы 310 новых случаев заражения. Жертвами инфекции стали четыре человека, а с начала эпидемии от COVID-19 скончались 250 киевлян.

Всего с начала эпидемии в Киеве коронавирусом заразился 15 тыс. 821 человек, сообщает в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

За последние сутки коронавирусом заразились:

167 женщин в возрасте от 18 до 83 лет;

122 мужчины в возрасте от 18 до 78 лет;

восемь девочек в возрасте от двух до 17 лет;

13 мальчиков в возрасте от одного до 17 лет.

Среди инфицированных 13 медработников.

В киевские больницы пришлось госпитализировать 43 больных, остальные инфицированные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

За последние сутки 84 пациента полностью избавились от недуга. Всего с начала эпидемии от коронавируса излечились 4 тыс. 910 киевлян.

Наибольшее количество случаев заражений зафиксировано в:

Дарницком районе — 53;

Подольском районе — 42;

Деснянском районе — 40.

Кличко уточнил, что на сегодняшний день в медучреждениях Киева находятся 913 больных коронавирусом, в том числе 23 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 158 пациентов, 216 больных получают кислородную поддержку, а 18 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 84 человека находятся в больницах с подозрением на коронавирус.

Как ранее писал «Ракурс», в Киеве все чаще коронавирусом инфицируются молодые люди, а также увеличивается количество больных, требующих госпитализации.