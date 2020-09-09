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Переповнені лікарні та сотні нових хворих — коронавірус набирає обертів у Києві. Фото: Ракурс

Переповнені лікарні та сотні нових хворих — коронавірус набирає обертів у Києві (ІНФОГРАФІКА)

9 вер 2020, 12:48
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Коронавірус у Києві продовжує лютувати, лише за останню добу станом на ранок 9 вересня у столиці зафіксовані 310 нових випадків зараження. Жертвами інфекції стали чотири особи, а від початку епідемії від COVID-19 померли 250 киян.

Всього від початку епідемії у Києві коронавірусом заразилася 15 тис. 821 особа, повідомляє у Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.

За останню добу коронавірусом заразилися:

  • 167 жінок віком від 18 до 83 років;
  • 122 чоловіка віком від 18 до 78 років;
  • восьмеро дівчаток віком від двох до 17 років;
  • 13 хлопчиків віком від одного до 17 років.

Серед інфікованих 13 медпрацівників.

У київські лікарні довелося госпіталізувати 43 хворих, решта інфікованих перебуває на самоізоляції під контролем лікарів.

За останню добу 84 пацієнти повністю позбулися від недуги. Всього від початку епідемії від коронавірусу вилікувалися 4 тис. 910 киян.

Найбільша кількість випадків заражень зафіксована в:

  • Дарницькому районі — 53;
  • Подільському районі — 42;
  • Деснянському районі — 40.

Коронавірусна карта Києва. Фото: Telegram


Кличко уточнив, що наразі в медзакладах Києва перебувають 913 хворих на коронавірус, зокрема 23 дитини. У важкому стані перебувають 158 пацієнтів, 216 хворих отримують кисневу підтримку, а 18 осіб підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. Ще 84 особи перебувають у лікарнях із підозрою на коронавірус.

Як раніше писав «Ракурс», у Києві все частіше коронавірусом інфікуються молоді люди, а також збільшується кількість хворих, які потребують госпіталізації.

Джерело: Ракурс


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