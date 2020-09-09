Переповнені лікарні та сотні нових хворих — коронавірус набирає обертів у Києві (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n143596-perepovneni-likarni-ta-sotni-novyh-hvoryh-koronavirus-nabyraie-obertiv-u-kyievi-infografika.htmlРакурс
Коронавірус у Києві продовжує лютувати, лише за останню добу станом на ранок 9 вересня у столиці зафіксовані 310 нових випадків зараження. Жертвами інфекції стали чотири особи, а від початку епідемії від COVID-19 померли 250 киян.
Всього від початку епідемії у Києві коронавірусом заразилася 15 тис. 821 особа, повідомляє у Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.
За останню добу коронавірусом заразилися:
- 167 жінок віком від 18 до 83 років;
- 122 чоловіка віком від 18 до 78 років;
- восьмеро дівчаток віком від двох до 17 років;
- 13 хлопчиків віком від одного до 17 років.
Серед інфікованих 13 медпрацівників.
У київські лікарні довелося госпіталізувати 43 хворих, решта інфікованих перебуває на самоізоляції під контролем лікарів.
За останню добу 84 пацієнти повністю позбулися від недуги. Всього від початку епідемії від коронавірусу вилікувалися 4 тис. 910 киян.
Найбільша кількість випадків заражень зафіксована в:
- Дарницькому районі — 53;
- Подільському районі — 42;
- Деснянському районі — 40.
Кличко уточнив, що наразі в медзакладах Києва перебувають 913 хворих на коронавірус, зокрема 23 дитини. У важкому стані перебувають 158 пацієнтів, 216 хворих отримують кисневу підтримку, а 18 осіб підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. Ще 84 особи перебувають у лікарнях із підозрою на коронавірус.
Як раніше писав «Ракурс», у Києві все частіше коронавірусом інфікуються молоді люди, а також збільшується кількість хворих, які потребують госпіталізації.