Мендель судиться із рідним університетом за 200 дол., фото — Фейсбук Ю.Мендель

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Ракурс

Юлія Мендель, прес-секретар президента Володимира Зеленського, продовжує судитися з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, в якому вона здобувала фах журналіста.

Причина позову — вимога хабара. Науковий керівник Мендель, за її словами, не хотів читати дисертацію, і начебто заявив, що для цього треба заплатити, повідомляється в інтерв’ю речниці президента каналу «1+1».

Потім мені сказали, скільки треба принести. Для мене це складна моральна ситуація. Ми судимося… Вони, може, не хочуть йти проти професора. Я вже програла суд, але подала апеляцію, — розповіла Мендель.

Відзначимо, що Мендель вже стала кандидатом наук.

У січні 2016 року екс-студентка КНУ написала статтю в американському виданні Politico, у якій звинуватила свого колишнього наукового керівника, доктора філологічних наук Юрія Коваліва у тому, що він три роки тому не приймав роботу, доки вона не поклала поміж сторінок 200 доларів.

Професор заявив, що подаватиме до суду про захист ділової репутації. Ковалів пояснив, що в статті Мендель було багато вигадок і вона «дивно написана — суцільними натяками».

Юлія Мендель впродовж року роботи в Офісі президента декілька разів потрапляла в кумедні ситуації. Якось вона помилилася в написанні слова «президент», назвала Литву Латвією, а згодом повідомила, що таким чином «потролила» користувачів мережі. Прес-служба Зеленського також назвала Торонто столицею Канади.