Пресс-секретарь Зеленского судится с родным университетом за 200 долл., фото — Фейсбук Ю.Мендель

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Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского, продолжает судиться с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко, в котором она получала профессию журналиста.

Причина иска — требование взятки. Научный руководитель Мендель, по ее словам, не хотел читать диссертацию, и якобы заявил, что для этого надо заплатить, сообщается в интервью пресс-секретаря президента каналу «1+1».

Потом мне сказали, сколько надо принести. Для меня это сложная моральная ситуация. Мы судимся… Они, может, не хотят идти против профессора. Я уже проиграла суд, но подала апелляцию, — рассказала Мендель.

Отметим, что Мендель уже стала кандидатом наук.

В январе 2016 года экс-студентка КНУ написала статью в американском издании Politico, в которой обвинила своего бывшего научного руководителя, доктора филологических наук Юрия Ковалива в том, что он три года назад не принимал работу, пока она не положила между страниц 200 долларов.

Профессор заявил, что будет подавать в суд о защите деловой репутации. Ковалив пояснил, что в статье Мендель было много вымыслов и она «странно написана — сплошными намеками».

Юлия Мендель в течение года работы в Офисе президента несколько раз попадала в забавные ситуации. Как-то она ошиблась в написании слова «президент», назвала Литву Латвией, а затем сообщила, что таким образом «троллила» пользователей сети. Пресс-служба Зеленского также назвала Торонто столицей Канады.