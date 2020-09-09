Apple. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n143594-prezentaciya-iphone-12-apple-nazvala-tochnuu-datu.html

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Apple, компания-производитель смартфонов, официально объявила дату презентации, на которой представит новую линейку смартфонов iPhone 12, обновленную версию умных часов Apple Watch и свежую версию операционной системы iOS 14.

Презентация состоится 15 сентября 2020 года в Apple Park в 20:00 по киевскому времени. Об этом сообщает Apple Event.

Сообщается, что во время презентации покажут такие новинки:

основные и премиальные модели линейки iPhone 12;

обновление iPad Air в стиле линейки iPad Pro;

две модели Apple Watch Series 6;

новую колонку Apple HomePod;

новые большие наушники под собственным брендом.

Все четыре модели смартфонов iPhone 12 получат поддержку 5G и обновленный дизайн с менее скругленными гранями. Линейка получит новый цвет корпуса — темно-синий вместо зеленого. LIDAR будет использоваться только в старшей 6,7-дюймовой модели iPhone 12 Pro Max.

Планшет iPad Air обновят только визуально, а об обновленной модели iPad mini аналитики не упоминают. Новинка будет иметь более тонкие рамки экрана и сканер отпечатков Touch ID будет встроенным в кнопку питания. Умные часы Apple Watch получат больше функций. Они заменят устаревшие Apple Watch Series 3.

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман заявил, что 15 сентября пройдет только первая часть презентации, на которой анонсируют новые Apple Watch и iPad, а презентация iPhone 12 состоится в октябре.

Напомним, ранее мы сообщали, что новый iPhone все же будет представлен в этом году. Гаджет появится на прилавках магазинов, но с задержкой. Обычно Apple начинает продажи новых моделей смартфона в сентябре, но в этом году старт продаж отложится на несколько недель.