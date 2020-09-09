Крымские санкции ЕС против России продлили — кто под ограничениями

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Ракурс

Санкции против России за оккупацию Крыма продлили в Европейском Союзе. Ангексия украинского полуострова обойдется россиянам еще в шесть месяцев ограничений.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

Он раасказал, что в списке санкций находятся 175 человек и 44 организации. Этим людям запрещено получать выдачу виз, их активы в ЕС заморожены.

В ЕС добавят в ближайшее время в список санкций еще 15 человек и несколько организаций, которые причастны к строительству Керченского моста.

Ранее Кипр блокировал введение крымских санкций. Таким образом он заявлял Евросоюзу о недостаточной поддержке.

В конце августа шесть европейских стран поддержали решение Евросоюза о продлении санкций против России. Речь идет о странах-кандидатах на вступление в Евросоюз — Черногорию и Албанию, членов европейской зоны свободной торговли Норвегию и Исландию, а также об Украине и Грузии.

18 июня ЕС продлил на год санкции против России из-за оккупации Крыма — ограничения будут действовать до 23 июня 2021 года.

Крымский пакет санкций предусматривает запрет на импорт из Крыма и Севастополя товаров, инвестиции, туристические услуги, выдачу виз и поставки технологий.