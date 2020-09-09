Огромный метеоритный кратер обнаружен в Австралии. Фото: Гранит науки

https://racurs.ua/n143592-ogromnyy-meteoritnyy-krater-obnarujen-v-avstralii-foto.html

Ракурс

Огромный метеоритный кратер был случайно обнаружен на западе Австралии во время бурения скважин для добычи золота. Возраст кратера оценивается в 100 млн лет, а его диаметр составляет около 5 км.

С поверхности кратер не был виден и был обнаружен лишь после проведения электромагнитных исследований, сообщает The Guardian.

Ученые были весьма удивлены находкой кратера, ведь он расположен на местности с плоским ландшафтом. За время своего существования кратер был полностью заполнен грунтом и породой, поэтому не был виден.

Этот кратер считается одним из самых больших метеоритных кратеров на Земле.

Кратер диаметром 5 км мог образоваться от столкновения Земли с метеоритом размером около 100−200 м в диаметре. Ученые полагают, что метеорит отскочил от Земли и улетел обратно в космос.

Ученые считают, что на Земле намного больше метеоритных кратеров, чем считалось ранее. По мнению специалистов, эта находка поможет более точно предсказать очередное столкновение Земли с космическим камнем.

Как ранее писал «Ракурс», вчера, 8 сентября, астероид размером со скалу известный как 2020 PT4 пролетел рядом с Землей на расстоянии в 4,9 раза больше, чем расстояние между Землей и Луной. Он пролетел мимо Земли и Луны со скоростью 45 тыс. 360 км/ч.