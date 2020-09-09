Рейтинг партий. Фото: Слуга народа

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Ракурс

Рейтинг партий опубликовали социологи. Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то в парламент смогли бы попасть пять партий.

Лидирующие позиции продолжает занимать президентская партия «Слуга народа». За нее готовы отдать свои голоса 25,7% избирателей. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса группы «Рейтинг».

При этом слуги народа продолжают терять поддержку избирателей. Еще месяц назад опросы показывали, что за «слуг» готовы голосовать 26%.

На втором месте рейтинга расположилась «Оппозиционная платформа — За жизнь». За эту партию готовы голосовать 16,7% опрошенных. Далее следует «Европейская солидарность» с 15,6% поддержки.

За «Батькивщину» готовы голосовать 9,4% респондентов, за «Радикальную партию» — 6%. Остальные партии набирают менее 5% голосов и не смогли бы попасть в Раду.

Опрос проводился методом телефонного интервью. В нем приняли участие 10 тыс. человек в возрасте от 18 лет. Опрос проводился с 29 августа по 3 сентября.