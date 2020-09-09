Рейтинг партій. Фото: Слуга народу

https://racurs.ua/ua/n143591-slugy-vtrachaut-pidtrymku-vyborciv-novyy-reytyng-partiy-infografika.html

Ракурс

Рейтинг партій опублікували соціологи. Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, то до парламенту змогли б потрапити п’ять партій.

Лідируючі позиції продовжує займати президентська партія «Слуга народу». За неї готові віддати свої голоси 25,7% виборців. Про це свідчать результати соцопитування групи «Рейтинг».

Водночас слуги народу продовжують втрачати підтримку виборців. Ще місяць тому опитування показували, що за «слуг» готові голосувати 26%.

На другому місці рейтингу розташувалася «Опозиційна платформа — За життя». За цю партію готові голосувати 16,7% опитаних. Далі йде «Європейська солідарність» з 15,6% підтримки.

За «Батьківщину» готові голосувати 9,4% респондентів, за «Радикальну партію» — 6%. Решта партій набирають менше 5% голосів і не змогли б потрапити до Ради.

Опитування проводилося методом телефонного інтерв’ю. У ньому взяли участь 10 тис. осіб у віці від 18 років. Опитування проводилося з 29 серпня по 3 вересня.