СБУ. Фото: Рубрика

https://racurs.ua/ua/n143590-nezakonnou-legalizaciieu-rosiyan-zaymavsya-jytel-harkova-foto-zatrymannya-dilka.html

Ракурс

Служба безпеки України (СБУ) викрила канал незаконної легалізації росіян в Україні.

Правоохоронці затримали харків’янина, який допомагав громадянам іншої держави отримати біометричний паспорт громадянина Україну, зокрема для виїзду за кордон. Про це повідомляє прес-служба СБУ.





Повідомляється, що мешканець Харкова пообіцяв громадянину РФ, вихідцю однієї з республік Північного Кавказу, безпідставно отримати українське громадянство.





Він пообіцяв клієнту виготовити комплект підроблених документів, які мали стати підставою для Державної міграційної служби оформити легальні біометричні паспорти громадянина України. За «скромну» послугу організатор вимагав 5 тис. дол.





Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Організатора злочинної схеми затримано. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідство триває.





Харків’янину загрожує від семи до дев’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що масштабну схему постачання до Росії товарів військового призначення та подвійного використання, які виробляють державні оборонні підприємства України, викрила Служба безпеки. У схемі були задіяні низка посадовців приватних компаній, які незаконно співпрацювали з фірмами країни-агресора.