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Ракурс
СБУ. Фото: Рубрика

Незаконной легализацией россиян занимался житель Харькова — фото задержания дельца

9 сен 2020, 11:48
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Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила канал незаконной легализации россиян в Украине.

Правоохранители задержали харьковчанина, который помогал гражданам другого государства получить биометрический паспорт гражданина Украины, в том числе для выезда за границу. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Задержание организатора. Фото: пресс-служба СБУСообщается, что житель Харькова пообещал гражданину РФ, выходцу одной из республик Северного Кавказа, безосновательно получить украинское гражданство.

Задержание организатора. Фото: пресс-служба СБУОн планировал изготовить комплект поддельных документов, которые должны были стать основанием для Государственной миграционной службы оформить легальные биометрические паспорта гражданина Украины. За «скромную» услугу организатор требовал 5 тыс. долл.

Поддельные документы, которые нашла СБУ. Фото: пресс-служба СБУСейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Организатора преступной схемы задержали. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения. Следствие продолжается.


Харьковчанину грозит от семи до девяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы сообщали, что масштабную схему поставки в Россию товаров военного назначения и двойного использования, которые производят государственные оборонные предприятия Украины, разоблачила Служба безопасности. В схеме были задействованы ряд должностных лиц частных компаний, которые незаконно сотрудничали с фирмами страны-агрессора.

Источник: Ракурс


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