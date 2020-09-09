СБУ. Фото: Рубрика

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Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила канал незаконной легализации россиян в Украине.

Правоохранители задержали харьковчанина, который помогал гражданам другого государства получить биометрический паспорт гражданина Украины, в том числе для выезда за границу. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Сообщается, что житель Харькова пообещал гражданину РФ, выходцу одной из республик Северного Кавказа, безосновательно получить украинское гражданство.

Он планировал изготовить комплект поддельных документов, которые должны были стать основанием для Государственной миграционной службы оформить легальные биометрические паспорта гражданина Украины. За «скромную» услугу организатор требовал 5 тыс. долл.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Организатора преступной схемы задержали. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения. Следствие продолжается.

Харьковчанину грозит от семи до девяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы сообщали, что масштабную схему поставки в Россию товаров военного назначения и двойного использования, которые производят государственные оборонные предприятия Украины, разоблачила Служба безопасности. В схеме были задействованы ряд должностных лиц частных компаний, которые незаконно сотрудничали с фирмами страны-агрессора.