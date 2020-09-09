Взрыв цистерны с газом в Киеве — погиб сварщик

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Ракурс

В Киеве произошел взрыв газа в цистерне, погиб человек. Чрезвычайное происшествие случилось 9 сентября примерно в 9.30 утра в Деснянском районе столицы на улице Вискозной.

Подозревают, что сварщик погиб в результате детонирования топливных паров во время работ. 52-летний сварщик погиб на месте, его 33-летнего коллегу доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Взрыв произошел на территории ООО «Бас холдинг», которое специализируется на продаже топлива. Правоохранители предполагают, что причиной происшествия стало нарушение правил техники безопасности.

Полиция Киева опубликовала фото с места происшествия. Вероятно, взрыв был достаточно большой мощности, поскольку цистерна получила значительные повреждения.