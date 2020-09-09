Лукашенко грозится шокировать необнародованной частью перехваченного разговора «Ника и Майка»

Александр Лукашенко. Фото: РБК

https://racurs.ua/n143588-lukashenko-grozitsya-shokirovat-neobnarodovannoy-chastu-perehvachennogo-razgovora-nika-i-mayka.html

Ракурс

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время недавней беседы с журналистами заявил, что перехваченный белорусскими спецслужбами разговор «Ника и Майка» опубликован лишь частично, а собеседниками являются вовсе не поляк и американец, а американцы. К такому выводу пришли белорусские специалисты, проанализировав акценты собеседников.

Лукашенко утверждает, что запись разговора подлинная, но если журналисты хотят его прослушать полностью, то им необходимо обратиться к руководителю ФСБ России, потому что белорусский президент передал пленки ему, сообщает TUT. BY, ссылаясь на слова главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна, который участвовал в интервью с Лукашенко.

Я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди, — заявил президент Беларуси.



По словам Лукашенко, разговор «Ника и Майка» был перехвачен станцией радиоэлектронной разведки, которую спецслужбы Беларуси развернули в Гродно. Президент Беларуси утверждает, что станция оборудована суперсовременной аппаратурой, а ее сотрудники настоящие профессионалы.

Как ранее писал «Ракурс», перехваченный разговор «Ника и Майка» якобы доказывает, что отравление Алексея Навального является мистификацией, которая призвана «отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси». Многие эксперты весьма скептически отнеслись к этой записи, а фраза о том, что Лукашенко является «крепким орешком» даже вызвала улыбки.