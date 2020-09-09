Лукашенко обіцяє шокувати новою «перехопленою» розмовою про отруєння Навального

Олександр Лукашенко. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n143588-lukashenko-obicyaie-shokuvaty-neopublikovanou-chastynou-perehoplenoyi-rozmovy-nika-i-mayka.html

Ракурс

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час недавньої бесіди з журналістами заявив, що перехоплена білоруськими спецслужбами розмова «Ніка і Майка» про отруєння Навального опублікована лише частково, а співрозмовниками є зовсім не поляк і американець, а американці. Так стверджують білоруські фахівці, які проаналізували акценти співрозмовників.

Лукашенко стверджує, що запис розмови справжній, але якщо журналісти хочуть його прослухати повністю, то їм необхідно звернутися до керівника ФСБ Росії, тому що білоруський президент передав плівки йому, повідомляє TUT. BY, посилаючись на слова головного редактора радіостанції «Говорить Москва» Романа Бабаяна, який брав участь в інтерв’ю із Лукашенком.

Я можу вам сказати, що це дурниця, це квіточки. Ви навіть не уявляєте, яка у нас є інформація і які ягідки ще попереду, — заявив президент Білорусі.

За словами Лукашенка, розмова «Ніка і Майка» була перехоплена станцією радіоелектронної розвідки, яку спецслужби Білорусі розгорнули у Гродно. Президент Білорусі стверджує, що станція обладнана суперсучасною апаратурою, а її співробітники справжні професіонали.

Як відомо, наступного тижня Лукашенко збирається летіти до Москви.

Як раніше писав «Ракурс», перехоплена розмова «Ніка і Майка» нібито доводить, що отруєння Олексія Навального є містифікацією, яка покликана «відбити охоту Путіну пхати носа в справи Білорусі». Багато експертів досить скептично поставилися до цього запису, а фраза про те, що Лукашенко є «міцним горішком» навіть викликала усмішки.