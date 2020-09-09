Вакцина від коронавірусу. Фото:

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Вакцина від коронавіруса вже винайдена, але її безпечність може бути сумнівною. Декілька країн світу заявили про активні клінічні тестування своїх вакцин, натомість не усі з них проходять успішно.

Фармацевтична компанія AstraZeneca добровільно призупинила випробування своєї вакцини через хворобу одного із добровольців. Про це повідомляє AFP.

Компанія з Великої Британії створила вакцину разом з Оксфордським університетом та є одним зі світових лідерів у питанні виробництва вакцин. Випробування вакцини від COVID-19 зупинили для встановлення причин хвороби у добровольця.

У компанії заявили, що зупинення випробувань — це нормальний процес, який повинен відбуватися кожного разу, коли в одному з випробувань виявляють потенційно незрозуміле захворювання. Поки його досліджують, це гарантує збереження цілісності випробувань.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у випробуваннях нової вакцини взяли участь 48 здорових учасників із Великої Британії віком від 18 до 55 років. Перші результати випробування AstraZeneca планує отримати в другій половині 2020 року.

Повідомляється, що AZD7442 є комбінацією двох моноклональних антитіл, отриманих від пацієнтів із коронавірусом, що вже одужують. Антитіла зі збільшеним періодом напіввиведення має забезпечувати захист від коронавірусної хвороби на півроку.