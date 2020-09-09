Вакцина от коронавируса. Фото: Pixabay

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Вакцина от коронавируса уже изобретена, но ее безопасность может быть сомнительной. Несколько стран мира заявили об активных клинических испытаниях своих вакцин, но не все из них проходят успешно.

Фармацевтическая компания AstraZeneca добровольно приостановила испытания своей вакцины из-за болезни одного из добровольцев. Об этом сообщает AFP.

Компания из Великобритании создала вакцину вместе с Оксфордским университетом и является одним из мировых лидеров в вопросе производства вакцин. Испытания вакцины от COVID-19 остановили для установления причин болезни добровольца.

Сообщается, что остановка испытаний — это нормальный процесс, который должен происходить каждый раз, когда в одном из испытаний выявляют потенциально неизвестное заболевание. Пока его исследуют, это гарантирует сохранение целостности испытаний.

Напомним, ранее мы сообщали, что в испытаниях новой вакцины приняли участие 48 здоровых участников из Великобритании в возрасте от 18 до 55 лет. Первые результаты испытания AstraZeneca планирует получить во второй половине 2020 года.

Сообщается, что AZD7442 является комбинацией двух моноклональных антител, полученных от пациентов с коронавирусом, которые уже выздоравливают. Антитела с увеличенным периодом полувыведения должны обеспечивать защиту от коронавирусной болезни на полгода.