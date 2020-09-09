Обстрелы на Донбассе не смог обсудить профильный комитет Рады. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n143586-obstrely-na-donbasse-ne-smog-obsudit-profilnyy-komitet-rady.html

Ракурс

Война на Донбассе не прекращается уже шесть лет. Несмотря на достигнутые в июле договоренности о режиме тишины, 6 сентября боевики нарушили перемирие и обстреляли бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эту ситуацию должен был обсудить Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Однако заседание комитета не состоялось. Виной тому — коронавирус. Эту болезнь подхватил один из сотрудников аппарата Рады, из-за чего заседание пришлось перенести. Об этом рассказал член комитета Федор Вениславский, передает «РБК-Украина».

При этом заседание в онлайн-режиме комитет тоже не может провести, потому что информация, которая будет обсуждаться, с грифом «секретно».

Заседание должно было состояться сегодня, 9 сентября. Нардепы планировали обсудить нарушение боевиками так называемых республик режима тишины, а также гибель украинских военных на Донбассе. Кроме того, на заседании планировали заслушать министра обороны.

Напомним, 6 сентября пророссийские наемники и сепаратисты нарушали перемирие на Донбассе. Сначала боевики обстреляли позиции украинских военных возле Красногоровки и ранили одного бойца.

Впоследствии оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку Прицепиловки на Луганщине. В результате обстрела погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.