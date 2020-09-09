Кто имеет право штрафовать за нарушение карантина. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n143585-kto-imeet-pravo-shtrafovat-za-narushenie-karantina-rasskazali-v-mvd.html

Ракурс

Штрафовать за нарушение карантинных правил имеют право не только сотрудники Нацполиции. Выписывать штрафы нарушителям также могут санитарные врачи и органы местной власти. Ответственность за нарушение карантина предусматривает не только штрафы, но и тюремное заключение.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что необходимо ввести ответственность за политические заявления «мэров-бунтарей», сообщает «РБК-Украина».

На сегодняшний день ответственность за политические заявления не предусмотрена, поэтому этим пользуются мэры некоторых городов, которые перед выборами пытаются заработать себе рейтинги, заявляя о нецелесообразности ужесточения карантинных ограничений.

Геращенко надеется, что избиратели не будут голосовать за мэров-популистов, которые не хотят заниматься обеспечением безопасности граждан в условиях эпидемии коронавируса.

Геращенко уточнил, если мэр лично нарушит правила карантина, то его можно привлечь к ответственности.

Как известно, нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней карается по ст. 325 УК Украины. Если такие действия привели к распространению заболевания, то виновным грозит от 17 тыс. грн штрафа до трех лет заключения.

Если такие действия привели к гибели людей, то виновному грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Однако в большинстве случаев наказание нарушителей карантинных норм ограничивается административной ответственностью в виде штрафов. Для должностных лиц размер штрафа составляет 34−170 тыс. грн.

Как ранее писал «Ракурс», в Украине увеличивается список «красных» городов и регионов, а это означает, что коронавирус продолжает распространяться. Довольно часто жители и руководство «красных» городов заявляют о нецелесообразности ужесточения карантинных ограничений.