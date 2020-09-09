Хто має право штрафувати за порушення карантину. Фото: Ракурс

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Ракурс

Штрафувати за порушення карантинних правил мають право не тільки співробітники Нацполіції. Виписувати штрафи порушникам також можуть санітарні лікарі та органи місцевої влади. Відповідальність за порушення карантину передбачає не тільки штрафи, але й тюремне ув’язнення.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вважає, що необхідно ввести відповідальність за політичні заяви «мерів-бунтарів», повідомляє «РБК-Україна».

Наразі відповідальність за політичні заяви не передбачена, тому цим користуються мери деяких міст, які перед виборами намагаються заробити собі рейтинги, заявляючи про недоцільність посилення карантинних обмежень.

Геращенко сподівається, що виборці не будуть голосувати за мерів-популістів, які не хочуть займатися забезпеченням безпеки громадян в умовах епідемії коронавірусу.

Геращенко уточнив, якщо мер особисто порушить правила карантину, то його можна притягнути до відповідальності.

Як відомо, порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хвороб карається за ст. 325 КК України. Якщо такі дії призвели до поширення захворювання, то винним загрожує від 17 тис. грн штрафу до трьох років ув’язнення.

Якщо такі дії призвели до загибелі людей, то винному загрожує від п’яти до восьми років в’язниці.

Однак покарання порушників карантинних норм переважно обмежується адміністративною відповідальністю у виді штрафів. Для посадових осіб розмір штрафу становить 34−170 тис. грн.

Як раніше писав «Ракурс», в Україні збільшується список «червоних» міст і регіонів, а це означає, що коронавірус продовжує поширюватися. Досить часто мешканці та керівництво «червоних» міст заявляють про недоцільність посилення карантинних обмежень.