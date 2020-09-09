Роналду вколотил супер-дубль шведам и идет на рекорд, фото — УЕФА

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Ракурс

В Лиге наций Криштиану Роналду идет на феноменальный рекорд. Нападающий сборной Португалии по футболу забил два мяча в ворота сборной Швеции в матче второго тура финального турнира Лиги наций.

Роналду таким образом стал первым игроком в истории европейских сборных, который отличился за национальную команду более 100 раз.

Криштиану забил 100-й гол ударом со штрафного с 25 метров, а 101-й — замечательным дальним ударом с линии штрафной.

Больше голов за сборную только у иранца Али Даеи, который отличился 109 раз.

Роналду играет за сборную с 2003 года. Португалец является лучшим снайпером европейских сборных в истории, опережая легендарного венгра Ференца Пушкаша на 17 голов.

Весь список лучших бомбардиров сборных в истории футбола:

После победы над Швецией (2:0) Роналду заявил о намерении побить мировой рекорд.

После двух туров Лиги наций ситуация в группах такова: