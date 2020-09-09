Роналду вколотил супер-дубль шведам и идет на рекорд — все результаты Лиги наций (ВИДЕО)https://racurs.ua/n143584-ronaldu-vkolotil-super-dubl-shvedam-i-idet-na-rekord-vse-rezultaty-ligi-naciy-video.htmlРакурс
В Лиге наций Криштиану Роналду идет на феноменальный рекорд. Нападающий сборной Португалии по футболу забил два мяча в ворота сборной Швеции в матче второго тура финального турнира Лиги наций.
Роналду таким образом стал первым игроком в истории европейских сборных, который отличился за национальную команду более 100 раз.
Криштиану забил 100-й гол ударом со штрафного с 25 метров, а 101-й — замечательным дальним ударом с линии штрафной.
Больше голов за сборную только у иранца Али Даеи, который отличился 109 раз.
Роналду играет за сборную с 2003 года. Португалец является лучшим снайпером европейских сборных в истории, опережая легендарного венгра Ференца Пушкаша на 17 голов.
Весь список лучших бомбардиров сборных в истории футбола:
После победы над Швецией (2:0) Роналду заявил о намерении побить мировой рекорд.
После двух туров Лиги наций ситуация в группах такова: