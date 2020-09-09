Роналду вколотив супер-дубль шведам і йде на рекорд, фото — УЄФА

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У Лізі націй Кріштіану Роналду йде на феноменальний рекорд. Нападник збірної Португалії з футболу забив два м’ячі у ворота збірної Швеції у матчі другого туру фінального турніру Ліги націй.

Роналду у такий спосіб став першим гравцем в історії європейських збірних, який відзначився за національну команду понад 100 разів.

Кріштіану забив 100-й гол ударом зі штрафного із 25 метрів, а 101-й — чудовим дальнім ударом з лінії штрафного майданчика.

Попереду зіркового португальця тільки іранець Алі Даеї, який відзначився за збірну 109 разів.

Роналду грає за збірну з 2003 року. Португалець є найкращим снайпером європейських збірних в історії, випереджаючи легендарного угорця Ференца Пушкаша на 17 голів.

Увесь список найкращих бомбардирів збірних в історії футболу:

Після перемоги над Швецією (2:0) Роналду заявив про намір побити світовий рекорд.

Після двох турів Ліги націй ситуація в групах така: