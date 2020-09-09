Обстріли на Донбасі не зміг обговорити профільний комітет Ради. Фото: 112 Україна

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Війна на Донбасі не припиняється вже шість років. Попри досягнуті в липні домовленості щодо режиму тиші, 6 вересня бойовики порушили перемир’я і обстріляли бійців Збройних сил України (ЗСУ). Цю ситуацію мав обговорити Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Проте засідання комітету не відбулося. Його скасували через коронавірус. Цю хворобу підхопив один із співробітників апарату Ради, через що засідання довелося перенести. Про це розповів член комітету Федір Веніславський, передає «РБК-Україна».

Водночас засідання в онлайн-режимі комітет теж не може провести, тому що інформація, яка буде обговорюватися, з грифом «секретно».

Засідання мало відбутися сьогодні, 9 вересня. Нардепи планували обговорити порушення бойовиками так званих республік режиму тиші, а також загибель українських військових на Донбасі. Окрім того, на засіданні планували заслухати міністра оборони.

Нагадаємо, 6 вересня проросійські найманці і сепаратисти порушували перемир’я на Донбасі. Спочатку бойовики обстріляли позиції українських військових біля Красногоровки і поранили одного бійця.

Згодом окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об'єднаних сил неподалік Прицепіловки на Луганщині. Внаслідок обстрілу загинув військовослужбовець Збройних сил України.