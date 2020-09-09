Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Вибух цистерни з газом у Києві — загинув зварювальник

Вибух цистерни з газом у Києві — загинув зварювальник (ФОТО)

9 вер 2020, 11:26
999

Вибух газу у цистерні стався 9 вересня приблизно о 9.30 ранку у Києві. Надзвичайна подія, у якій загинула людина, сталася у Деснянському районі столиці на вулиці Віскозній.

Підозрюють, що зварювальник загинув внаслідок детонування паливних парів під час робіт. 52-річний зварювальник загинув на місці, його 33-річного колегу доправили до лікарні. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Києва.

Вибух стався на території ТОВ «Бас холдинг», яке спеціалізується на продажу палива. Правоохоронці припускають, що причиною стало порушення правил техніки безпеки.


Поліція Києва опублікувала фото з місця події. Ймовірно, вибух був чималої потужності, оскільки цистерна отримала значні ушкодження.

Вибух цистерни з газом у Києві — загинув зварювальник, фото — Нацполіція

Читайте також: Підірвав будинок у гонитві за мухою пенсіонер із Франції

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿