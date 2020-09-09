Величезний метеоритний кратер виявлений в Австралії. Фото: Граніт науки

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Ракурс

Величезний метеоритний кратер був випадково виявлений на заході Австралії під час буріння свердловин для видобутку золота. Вік кратера оцінюється у 100 млн років, а його діаметр становить близько 5 км.

Із поверхні кратер не було видно і він був виявлений лише після проведення електромагнітних досліджень, повідомляє The Guardian.

Вчені були вельми здивовані знахідкою кратера, адже він розташований на місцевості з рівнинним ландшафтом. За час свого існування кратер був повністю заповнений ґрунтом і породою, тому його не було видно.

Цей кратер вважається одним із найбільших метеоритних кратерів на Землі.

Кратер діаметром 5 км міг утворитися у результаті зіткнення Землі з метеоритом розміром близько 100−200 м у діаметрі. Вчені вважають, що метеорит відскочив від Землі і полетів назад у космос.

Вчені думають, що на Землі набагато більше метеоритних кратерів, ніж вважалося раніше. На думку фахівців, ця знахідка допоможе більш точно передбачити чергове зіткнення Землі з космічним каменем.

Як раніше писав «Ракурс», вчора, 8 вересня, астероїд розміром зі скелю відомий як 2020 PT4 пролетів поруч із Землею на відстані у 4,9 рази більшій, ніж відстань між Землею і Місяцем. Він пролетів повз Землю та Місяць зі швидкістю 45 тис. 360 км/год.