Величезний астероїд мчить до Землі

Астероїд. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143505-velycheznyy-asteroyid-mchyt-do-zemli.html

Ракурс

Астероїд розміром зі скелю, відомий як 2020 PT4, зблизиться з нашою планетою вже завтра, 8 вересня. Він пролетить повз Землю і Місяць з приголомшливою швидкістю — 45 тис. 360 км/год.

Космічна скеля пройде на відстані в 4,9 раза більшій, ніж відстань між Землею і Місяцем. Про це повідомляє прес-служба NASA.

Астероїд був помічений космічним агентством 13 серпня 2020 року. Він належить до найпоширенішої групи астероїдів — Аполлонів. Один оберт навколо Сонця він робить за 738 земних днів, максимально віддаляючись від нього на 357 млн км і наближаючись на 122 млн км.

NASA відмітив цей астероїд як «потенційно небезпечний» навколоземний об'єкт. Це такий тип космічних об'єктів, які знаходяться на відстані в межах 0,05 астрономічних одиниць і мають діаметр понад 150 м.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що космічний телескоп «Хаббл» зафіксував незвичайне зоряне скупчення у сузір’ї Дорадо. Це скупчення відрізняється від інших незвичайним набором різнокольорових зірок, які розташовані поруч одна з одною.

Щільну групу з тисяч зірок можна побачити у південній півкулі. Скупчення зірок розташоване недалеко від краю Великої Магелланової Хмари, яка є супутником нашої галактики.