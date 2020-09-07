Перші кадри нового фільму Девіда Фінчера. Фото: bb.lv

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Девід Фінчер, відомий американський режисер, повертається у велике кіно. Митець створює фільм «Манк» для стрімінгового сервісу Netflix.

Ця картина стала першою роботою Фінчера за останні шість років. Прем'єра стрічки намічена на жовтень 2020 року. Про це повідомляється на сайті сервісу.

Зазначається, що сценарій фільму в 1990-х роках написав батько постановника Девіда Фінчера Джек Фінчер. Сценарист пішов із життя ще до початку виробництва стрічки. Події фільму відбуваються в 1930 роках. У стрічці йдеться про те, що сценарист і критик Херман Манкевич намагається вчасно завершити сценарій культового фільму «Громадянин Кейн» режисера Орсона Уеллса.

Головну роль у фільмі виконав Ґері Олдмен — він зіграв голлівудського сценариста та критика Хермана Манкевича. Також у «Манк» знімалися Аманда Сейфрід, Лілі Коллінз, Том Пелфрі, Том Берк та Чарльз Денс.

Як відомо, Девід Фінчер був режисером таких культових фільмів як «Чужий 3», «Гра», «Бійцівський клуб», «Зодіак», «Загадкова історія Бенджаміна Баттона», «Дівчина з тату дракона». Також Фінчер був режисером популярного американського політичного серіалу «Картковий будинок».

Нагадаємо, американська компанія Netflix знімає в Україні комедійний бойовик «The Last Mercenary». Одну з головних ролей у стрічці грає відомий голлівудський актор Жан-Клод Ван Дамм.