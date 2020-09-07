Первые кадры нового фильма Дэвида Финчера. Фото: bb.lv

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Ракурс

Дэвид Финчер, известный американский режиссер, возвращается в большое кино. Он создает фильм «Манк» для стримингового сервиса Netflix.

Эта картина стала первой работой Финчера за последние шесть лет. Премьера ленты намечена на октябрь 2020 года. Об этом сообщается на сайте сервиса.

Отмечается, что сценарий фильма в 1990-х годах написал отец постановщика Дэвида Финчера Джек Финчер. Сценарист ушел из жизни еще до начала производства ленты. События фильма происходят в 1930 годах. События в киноленте разворачиваются вокруг того, что сценарист и критик Херман Манкевич пытается вовремя завершить сценарий культового фильма «Гражданин Кейн» режиссера Орсона Уэллса.

Главную роль в фильме исполнил Гэри Олдмен — он сыграл голливудского сценариста и критика Хермана Манкевича. Также в «Манк» снимались Аманда Сейфрид, Лили Коллинз, Том Пэлфри, Том Берк и Чарльз Дэнс.

Как известно, Дэвид Финчер был режиссером таких культовых фильмов как «Чужой 3», «Игра», «Бойцовский клуб», «Зодиак», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Девушка с тату дракона». Также Финчер был режиссером популярного американского политического сериала «Карточный дом».

Напомним, американская компания Netflix снимает в Украине комедийный боевик «The Last Mercenary». Одну из главных ролей в ленте играет известный голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм.