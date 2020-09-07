Выборы в Киеве срывает ОПЗЖ. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n143503-vybory-v-kieve-sryvaet-opzj-glava-komiteta-izbirateley.html

Ракурс

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября, однако уже сейчас некоторые политические силы пытаются сорвать их проведение. В частности, это произошло в Киеве.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» и бывший народный депутат Украины Юрий Левченко сорвали «нарезку» округов на выборах в Киеве. Об этом заявил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель на своей странице в Facebook.

Киевская городская территориальная комиссия не успела в установленный законом срок (не позднее 6 сентября) сформировать округа в городе. Заседание комиссии было искусственно затянуто и она не успела принять решение до конца дня 6 сентября, — написал Кошель.

По его словам, намеренно затягивали заседания представители ОПЗЖ. В частности, один из них «максимально долго зачитывал свою позицию». Ему помогал Левченко и представитель «Голоса» Валерий Крамаренко.

Комиссия продолжит заседание сегодня, однако права «нарезать» округа у нее уже не будет. Согласно законодательству, эта процедура должна состояться не позднее чем на второй день после начала избирательного процесса. Учитывая, что избирательный процесс начался 5 сентября, «нарезка» округов должна была состояться до 6 сентября.

Согласно Избирательному кодексу (п. 4 ст. 199), многомандатные избирательные округа для проведения выборов депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей до 10 тыс.) образуются соответствующей территориальной избирательной комиссией с соблюдением принципа непрерывности границ (связности территорий) таких округов.

Как писал «Ракурс», социологи опубликовали новый рейтинг партий. Если бы местные выборы состоялись в ближайшее время, большинство избирателей поддержало бы партию «Слуга народа».