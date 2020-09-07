Вибори у Києві зриває ОПЗЖ. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n143503-vybory-u-kyievi-zryvaie-opzj-ochilnyk-komitetu-vyborciv.html

Ракурс

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня, проте вже зараз деякі політичні сили намагаються зірвати їх проведення. Зокрема, це відбулося у Києві.

Партія «Опозиційна платформа — За життя» та колишній народний депутат України Юрій Левченко зірвали «нарізку» округів на виборах у Києві. Про це заявив очільник Комітету виборців України Олексій Кошель на своїй сторінці у Facebook.

Київська міська територіальна комісія не встигла у встановлений законом строк (не пізніше 6 вересня) сформувати округи у місті. Засідання комісії було штучно затягнуто і вона не встигла ухвалити рішення до кінця дня 6 вересня, — написав Кошель.

За його словами, навмисно затягували засідання представники ОПЗЖ. Зокрема, один з них «максимально довго зачитував свою позицію». Йому допомагав Левченко та представник «Голосу» Валерій Крамаренко.

Комісія продовжить засідання сьогодні, проте права «нарізати» округи вона вже не матиме. Згідно з законодавством, ця процедура має відбутися не пізніше як на другий день після початку виборчого процесу. Зважаючи, що виборчий процес розпочався 5 вересня, «нарізка» округів мала відбутися до 6 вересня.

Згідно з Виборчим кодексом (п. 4 ст. 199), багатомандатні виборчі округи з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тис.) утворюються відповідною територіальною виборчою комісією з дотриманням принципу неперервності меж (зв'язності територій) таких округів.

Як писав «Ракурс», соціологи опублікували новий рейтинг партій. Якби місцеві вибори відбулися найближчим часом, більшість виборців підтримали б партію «Слуга народа».