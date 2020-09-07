Метро у Києві залишать без грошей через прогули депутатів

Депутати Київради. Фото: Київвлада

https://racurs.ua/ua/n143502-metro-u-kyievi-zalyshat-bez-groshey-cherez-proguly-deputativ.html

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Віталій Кличко, мер Києва, пообіцяв оприлюднити список депутатів Київради, які не проголосують за фінансування для транспортників.

Додаткове фінансування повинно піти на виплату заробітних плат працівникам столичного метрополітену та «Київпастрансу». Про це міський голова Києва заявив під час прес-конференції 7 вересня.

За його словами, на минулому засіданні Київрада в черговий раз не ухвалила рішення про додаткове фінансування перевізників через прогули депутатів, які не з’являються на роботу.

Повідомляється, що профспілки вже неодноразово вимагали від Київради оприлюднити прізвища всіх депутатів, які не голосують за виділення грошей для погашення заборгованості за час, коли перевізники не працювали. На це погодився міський голова Києва, додавши, що ці депутати знову підуть на вибори.

Кличко заявив, що вони «знову будуть розказувати киянам, як захищатимуть їхні інтереси і розвиток столиці», тому він продемонструє виборцям список депутатів-прогульників, щоб вони могли самі зробити висновки.

Наголосимо, що обсяги бюджетних виплат Київському метрополітену потрібно збільшити на 162 млн грн, а в «Київпастрансі» заборгованість із виплати зарплати вже склала понад 77 млн грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кличко вирішив взяти до своєї команди на виборах Олександра Шовковського — колишнього воротаря київського «Динамо» та збірної України. Колишній футболіст буде у майбутньому списку партії «УДАР» до Київської міської ради.