Дату запровадження санкцій проти Лукашенка назвали у ЄС. Фото: РБК

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Санкції проти влади Білорусі можуть бути запроваджені Європейським Союзом до середини вересня.

Обмеження можуть торкнутися 31 високопоставленого чиновника Білорусі. У Брюсселі хочуть покарати білоруську владу і підтримати заклики до нових виборів. Про це 7 вересня повідомляє Reuters із повідомленням на дипломатів ЄС.

Спочатку в Євросоюзі узгодили 14 імен, але згодом цей список розширили до 31 прізвища. Санкції передбачають заборони на поїздки в ЄС та заморожування активів. Це питання погодили міністри закордонних справ Євросоюзу.

Однак ще не вирішено, проти кого ці санкції будуть спрямовані. Греція і Кіпр, які наполягають на окремих санкціях проти Туреччини в суперечці в Східному Середземномор’ї, все ще повинні схвалити санкції проти білоруських чиновників.

Очікується, що офіційне рішення про санкції можуть ухвалити 21 вересня, коли очільники МЗС проведуть свою наступну заплановану зустріч. Санкції набудуть чинності з 22 вересня. Передбачається, що у санкційний список потраплять міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв та його заступник, а також високопосадовці виборчої комісії, Служби безпеки та юстиції та міністри.

Нагадаємо, наприкінці серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко та ще 29 високопоставлених білоруських чиновників, потрапили до санкційного списку Литви, Латвії та Естонії.