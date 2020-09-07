Дату введения санкций против приспешников Лукашенко назвали в ЕС

Дату введения санкций против Лукашенко назвали в ЕС. Фото: РБК

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Санкции против властей Беларуси могут быть введены Европейским Союзом до середины сентября.

Ограничения могут коснуться 31 высокопоставленного чиновника Беларуси. В Брюсселе хотят наказать белорусские власти и поддержать призывы к новым выборам. Об этом 7 сентября сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.

Сначала в Евросоюзе согласовали 14 имен, но впоследствии этот список расширили до 31 фамилии. Санкции предусматривают запреты на поездки в ЕС и замораживание активов. Этот вопрос согласовали министры иностранных дел Евросоюза.

Однако еще не решено, против кого эти санкции будут направлены. Греция и Кипр, которые настаивают на отдельных санкциях против Турции в споре в Восточном Средиземноморье, все еще должны одобрить санкции против белорусских чиновников.

Ожидается, что официальное решение о санкциях могут принять 21 сентября, когда главы МИД проведут свою следующую запланированную встречу. Санкции вступят в силу с 22 сентября. Предполагается, что в санкционный список попадут министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев и его заместитель, а также высокопоставленные чиновники избирательной комиссии, Службы безопасности и юстиции и министры.

Напомним, в конце августа президент Беларуси Александр Лукашенко и еще 29 высокопоставленных белорусских чиновников попали в санкционный список Литвы, Латвии и Эстонии.