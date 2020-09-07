Метро в Киеве оставят без денег из-за прогулов депутатов

Депутаты Киевсовета. Фото: Киеввласть

https://racurs.ua/n143502-metro-v-kieve-ostavyat-bez-deneg-iz-za-progulov-deputatov.html

Ракурс

Виталий Кличко, мэр Киева, пообещал обнародовать список депутатов Киевсовета, которые не проголосуют за финансирование для перевозчиков.

Дополнительное финансирование должно пойти на выплату заработных плат работникам столичного метрополитена и «Киевпасстранса». Об этом мэр Киева заявил во время пресс-конференции.

По его словам, на прошлом заседании Киевсовета в очередной раз не приняли решение о дополнительном финансировании перевозчиков из-за прогулов депутатов, которые не являются на работу.

Сообщается, что профсоюзы уже неоднократно требовали от Киевсовета обнародовать фамилии всех депутатов, которые не голосуют за выделение денег для погашения задолженности за время, когда перевозчики не работали. На это согласился мэр Киева, добавив, что эти депутаты снова пойдут на выборы.

Кличко заявил, что они «снова будут рассказывать киевлянам, как защищают их интересы и развитие столицы», поэтому он продемонстрирует избирателям список депутатов-прогульщиков, чтобы они могли сами сделать выводы.

Отметим, что объемы бюджетных выплат Киевскому метрополитену нужно увеличить на 162 млн грн, а в «Киевпасстрансе» задолженность по выплате зарплаты уже составила более 77 млн ​​грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кличко решил взять в свою команду на выборах Александра Шовковского — бывшего вратаря киевского «Динамо» и сборной Украины. Бывший футболист будет в будущем списке партии «УДАР» в Киевский городской совет.