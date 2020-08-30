До Землі наближається гігантський астероїд — коли спостерігати

Астероїд. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143146-do-zemli-nablyjaietsya-gigantskyy-asteroyid-koly-sposterigaty.html

Ракурс

NASA, національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США, з’ясувало, що до Землі наближається астероїд 2011 ES4 діаметром від 22 до 49 метрів. Швидкість наближення складає 8,16 км/с.

Астероїд розміром з багатоповерхівку досягне найбільшого зближення з Землею вже 1 вересня. Про це повідомляє прес-служба космічного агентства.

Повідомляється, що він пронесеться поблизу Землі о 16.12 за всесвітнім часом UTC в 121 тис. км від планети. Ця відстань втричі менша, ніж відстань між Землею і Місяцем (384 тис. км).

Наступного разу на таку відстань до Землі наблизиться астероїд 2008 DB. Це станеться лише у 2032 році.

Повідомляється, що астероїд не представляє небезпеки для планети. Він був відкритий у 2011 році та належить до групи Аполлонів.

Група Аполлона — найчисельніша група навколоземних астероїдів, що отримала назву від першого відкритого її представника — астероїда 1862 Аполлон. Разом із групами Амура та Атона належить до родини навколоземних астероїдів. Станом на 25 травня 2014 р. відомо 5 тис. 965 аполлонців, що становить 54,3% від усіх навколоземних астероїдів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що астероїд 1998 OR2 наблизився ближче всього до Землі. Його величезні розміри та яскравість дозволяли побачити його з наземних телескопів