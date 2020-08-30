К Земле приближается гигантский астероид — когда наблюдать

Астероид. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n143146-k-zemle-priblijaetsya-gigantskiy-asteroid-kogda-nabludat.html

Ракурс

NASA, национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, выяснило, что к Земле приближается астероид 2011 ES4 диаметром от 22 до 49 метров. Скорость сближения составляет 8,16 км/с.

Астероид размером с многоэтажку достигнет наибольшего сближения с Землей уже 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба космического агентства.

Сообщается, что он пронесется вблизи Земли в 16.12 по всемирному времени UTC в 121 тыс. км от планеты. Это расстояние в три раза меньше, чем расстояние между Землей и Луной (384 тыс. км).

В следующий раз на такое расстояние к Земле приблизится астероид 2008 DB. Это произойдет только в 2032 году.

Сообщается, что астероид не представляет угрозы планете. Он был открыт в 2011 году и относится к группе Аполлонов.

Группа Аполлона — самая многочисленная группа околоземных астероидов, получившая название от первого открытого ее представителя — астероида 1862 Аполлон. Вместе с группами Амура и Атона относится к семейству околоземных астероидов. По состоянию на 25 мая 2014 известно о 5 тыс. 965 аполлонцах, что составляет 54,3% от всех околоземных астероидов.

Напомним, ранее мы сообщали, что астероид 1998 OR2 приблизился ближе всего к Земле. Его огромные размеры и яркость позволяли увидеть его с наземных телескопов.