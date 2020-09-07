Огромный астероид несется к Земле

Астероид. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n143505-ogromnyy-asteroid-nesetsya-k-zemle.html

Ракурс

Астероид размером с гору, известный как 2020 PT4, сблизится с нашей планетой уже в начале осени, 8 сентября. Он пролетит мимо Земли и Луны с потрясающей скоростью 45 тыс. 360 км/ч.

Космическая скала пройдет рядом с Землей на расстоянии в 4,9 раза большем, чем расстояние между Землей и Луной. Об этом сообщает NASA.

Астероид был замечен космическим агентством 13 августа 2020 года. Он относится к наиболее распространенной группы астероидов — Аполлонов. Один оборот вокруг Солнца он делает за 738 земных дней, максимально удаляясь от него на 357 млн ​​км и приближаясь на 122 млн км.

NASA отметил этот астероид как «потенциально опасный» околоземной объект. Это такой тип космических объектов, которые находятся на расстоянии в пределах 0,05 астрономических единиц и имеют диаметр более 150 м.

Напомним, ранее мы сообщали, что космический телескоп «Хаббл» зафиксировал необычное звездное скопление в созвездии Дорадо. Это скопление отличается от других необычным набором разноцветных звезд, которые расположены рядом друг с другом.

Плотную группу из тысяч звезд можно увидеть в южном полушарии. Скопление звезд расположено недалеко от края Большого Магелланова Облака, которое является спутником нашей галактики.