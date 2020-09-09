Санкції ЄС проти Росії продовжили — анексія Криму

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Санкції проти Росії за окупацію Криму продовжили у Європейському Союзі. Анексія українського півострова обійдеться росіянам ще у шість місяців обмежень.

Про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Він повідомив, що у списку санкцій перебувають 175 осіб і 44 організації.

Цим людям заборонено отримувати візи, їхні активи заморожені в ЄС.

В ЄС додадуть найближчим часом до списку санкцій ще 15 осіб і кілька організацій, причетних до будівництва Керченського мосту.

Раніше Кіпр блокував запровадження кримських санкцій. У такий спосіб Кіпр заявляв Євросоюзу про недостатню підтримку ЄС.

Наприкінці серпня шість європейських країн підтримали рішення Євросоюзу про продовження санкцій проти Росії. Йдеться про країни-кандидати на вступ до Євросоюзу — Чорногорію та Албанію, членів європейської зони вільної торгівлі Норвегію та Ісландію, а також про Україну і Грузію.

18 червня ЄС продовжив на рік санкції проти Росії через анексію Криму — обмеження будуть діяти до 23 червня 2021 року.

Кримський пакет санкцій передбачає заборону на імпорт з Криму і Севастополя товарів, інвестиції, туристичні послуги, видачу віз і постачання технологій.