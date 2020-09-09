Apple. Фото:112 Україна

https://racurs.ua/ua/n143594-prezentaciya-iphone-12-apple-nazvala-tochnu-datu.html

Ракурс

Apple, компанія-виробник смартфонів, офіційно оголосила дату презентації, на якій представить нову лінійку смартфонів iPhone 12, оновлену версію розумного годинника Apple Watch та свіжу версію операційної системи iOS 14.

Презентація відбудеться 15 вересня 2020 року в Apple Park о 20:00 за київським часом. Про це повідомляє Apple Event.

Повідомляється, що під час презентації покажуть такі новинки:

основні та преміальні моделі лінійки iPhone 12;

оновлення iPad Air у стилі лінійки iPad Pro;

дві моделі Apple Watch Series 6;

нова колонка Apple HomePod;

нові великі навушники під власним брендом.

Всі чотири моделі смартфонів iPhone 12 отримають підтримку 5G і оновлений дизайн з менш округленими гранями. Лінійка отримає колір корпуса — темно-синій, замість зеленого. LIDAR буде використовуватися тільки в старшій 6,7-дюймової моделі iPhone 12 Pro Max.

Планшет iPad Air оновлять лише візуально, а про оновлену модель iPad mini аналітики не згадують. Новинка матиме дещо тонші рамки екрану і сканер відбитків Touch ID буде вбудованим у кнопку живлення. Розумні годинники Apple Watch отримають більше функцій та замінять застарілі Apple Watch Series 3.

Оглядач Bloomberg Марк Гурман заявив, що 15 вересня пройде тільки перша частина презентації, на якій анонсують нові Apple Watch і iPad, а презентація iPhone 12 відбудеться в жовтні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що новий iPhone все ж буде презентовано цього року і гаджет повинен з’явитися на прилавках магазинів, але із затримкою. Зазвичай Apple починає продажі нових моделей смартфона у вересні, але цього року старт продажу зміститься на кілька тижнів.