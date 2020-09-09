Не захотіла в Україну — посидиш в СІЗО — опонента Лукашенка Колесникову арештували

https://racurs.ua/ua/n143598-ne-zahotila-v-ukrayinu-posydysh-v-sizo-oponenta-lukashenka-kolesnykovu-areshtuvaly.html

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Марію Колесникову, одного з лідерів протестів в Білорусі і опонента президента Олександра Лукашенка, арештували. Вона перебуває в одному з мінських СІЗО.

Про це батько Марії Олександр Колесников розповів журналістам TUT.BY.

Йому зателефонував керівник слідчої групи головного слідчого управління і повідомив про арешт.

Він запропонував привезти передачу, — сказав Колесников.

У ніч з 7 на 8 вересня Колесникову намагалися вивезти з Білорусі, але вона порвала свій паспорт і відмовилася залишати країну. Наразі із семи членів президії Координаційної ради шестеро або затримані, або насильно вивезені за кордон. На свободі перебуває тільки нобелівський лауреат Світлана Алексієвич.

Ще 20 серпня генпрокурор Білорусі заявив, що створення і діяльність Координаційної ради «спрямовані на захоплення державної влади, а також на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь». Влада відкрила кримінальну справу за статтею про публічні заклики до захоплення державної влади.

Батько Колесникової припустив, що його доньку затримали у цій справі. Вранці 9 вересня у її квартирі пройшов обшук. Раніше і Колесникова, і вивезений силовиками 9 вересня Максим Знак були в статусі свідків у цій справі.

Нагадаємо, що Колесникову викрали вранці 7 вересня, згодом її намагалися насильно видворити в Україну для «деескалації» ситуації в країні.

Лукашенко в інтерв’ю російським ЗМІ заявив, що у членів Координаційної ради були заздалегідь готові документи, а у Колесникової в Україні живе хтось із родичів.