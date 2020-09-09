Арест на 65 российских самолетов наложила Украина за полеты в Крым. Фото: РБК

https://racurs.ua/n143600-arest-na-65-rossiyskih-samoletov-nalojila-ukraina-za-polety-v-krym.html

Ракурс

Арест на 65 российских самолетов наложила Украина. Причиной ареста стало нарушение правил въезда и выезда из аннексированного Крыма. Самолеты российских авиакомпаний осуществляли авиарейсы на полуостров, хотя с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом в связи с невозможностью осуществлять контроль над безопасностью полетов.

Также официально была прекращена работа всех аэропортов, расположенных на территории оккупированного полуострова, сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым.

В настоящее время Служба безопасности Украины в АР Крым расследует уголовное производство по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и правил въезда на территорию временно оккупированного Крыма.

Установлено, что около 40 российских авиакомпаний осуществляли авиарейсы на полуостров, нарушая правила международных полетов и законодательство Украины.

Прокуратура АР Крым и ГУ СБУ в АР Крым обратились в суд с ходатайством о наложении ареста на самолеты некоторых российских авиакомпаний. Суд удовлетворил это ходатайство и наложил арест на 65 самолетов-нарушителей.

Как ранее писал «Ракурс», аварийную посадку совершил в оккупированном Крыму самолет Boeing 747. На борту во время аварийного приземления находились 200 пассажиров. Причиной экстренной посадки стал отказ электроники в кабине пилотов.