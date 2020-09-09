Будут ли учить детей дистанционно ради экономии, рассказал Кличко

Виталий Кличко. Фото: Чемпионат

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Ракурс

Виталий Кличко, мэр Киева, заявил о готовности столичных школ к отопительному сезону и опроверг слухи о том, что на отопление нет средств.

На образование выделили в три раза больше денег, чем в 2015 году. Об этом мэр Киева рассказал во время брифинга.

Он заявил, что на подготовку школ к осенне-зимнему периоду из бюджета города уже выделили 443 млн грн, которые пошли на ремонт фасадов и кровель, а также на замену окон в учебных заведениях.

На сегодня уже выполнено более 70% ремонтных работ, что говорит о готовности школ к холодам. Мэр также напомнил, что бюджет образования вырос втрое и составляет теперь 19,5 млрд грн. Это — треть бюджета города.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в школах Киева не помешает традиционному обучению. Виталий Кличко посетил гимназию «Введенская» № 107 и проверил учебное заведение на соответствие правилам работы в новых реалиях.

В учебном заведении вместо двух входов открыли четыре, в классах установили умывальники, создали две зоны для обучения на свежем воздухе. Учителя планируют продлить перемены. В гимназии обустроили и изолятор, в который будут отправлять детей до прибытия медиков, если у них будет подозрение на коронавирус.