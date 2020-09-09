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Ракурс
Денис Шмыгаль. Фото: Капитал

План действий-2020 в конце года утвердил Кабмин — что собираются успеть министры

9 сен 2020, 14:43
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Кабинет министров Украины утвердил План приоритетных действий правительства на 2020 год. Во время заседания были объявлены важнейшие пункты, которые планирует выполнить правительство в ближайшее время.

Среди них обновление соглашения об ассоциации Украины с ЕС и промышленный безвиз. Об этом стало известно во время заседания правительства, которое состоялось в среду, 9 сентября.

Согласно тексту документа, план предусматривает разработку министерствами в двухнедельный срок меры для выполнения всех пунктов, а также согласование в течение 10 дней проектов актов для выполнения плана действий на год.

В начале заседания премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал главные пункты плана:

  • промышленный безвиз с ЕС;
  • введение нулевой декларации — «амнистия капиталов»;
  • обновление Соглашения об ассоциации;
  • 30 евроинтеграционных проектов;
  • свободная экономическая зона для IT;
  • создание Фонда развития для сельских территорий;
  • помощь молодым семьям, которые хотят заниматься фермерством;
  • онлайн-таможня
  • ликвидация ГАСИ;
  • онлайн-торги на разрешения пользования недрами.

Шмыгаль также назвал среди приоритетов правительства комплексную реформу таможни, создание открытой базы стоимости товаров.


По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, документ охватывает 690 пунктов, каждый из которых имеет обоснование, ответственных исполнителей, сроки выполнения и ожидаемые результаты. Премьер ожидает, что документ обеспечит прогресс в выполнении программы правительства, которая была утверждение почти полгода назад.

Напомним, ранее мы сообщали, что программу Кабмина обнародовали на правительственном портале. В обновленном варианте документа чиновники расписали задачи для каждого министерства и определили приоритеты деятельности. Кабмин прогнозирует, что в 2020 году ВВП упадет на 4−8%.

Источник: Ракурс


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