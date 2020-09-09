Денис Шмыгаль. Фото: Капитал

https://racurs.ua/n143604-plan-deystviy-2020-v-konce-goda-utverdil-kabmin-chto-planiruut-uspet-ministry.html

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Кабинет министров Украины утвердил План приоритетных действий правительства на 2020 год. Во время заседания были объявлены важнейшие пункты, которые планирует выполнить правительство в ближайшее время.

Среди них обновление соглашения об ассоциации Украины с ЕС и промышленный безвиз. Об этом стало известно во время заседания правительства, которое состоялось в среду, 9 сентября.

Согласно тексту документа, план предусматривает разработку министерствами в двухнедельный срок меры для выполнения всех пунктов, а также согласование в течение 10 дней проектов актов для выполнения плана действий на год.

В начале заседания премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал главные пункты плана:

промышленный безвиз с ЕС;

введение нулевой декларации — «амнистия капиталов»;

обновление Соглашения об ассоциации;

30 евроинтеграционных проектов;

свободная экономическая зона для IT;

создание Фонда развития для сельских территорий;

помощь молодым семьям, которые хотят заниматься фермерством;

онлайн-таможня

ликвидация ГАСИ;

онлайн-торги на разрешения пользования недрами.

Шмыгаль также назвал среди приоритетов правительства комплексную реформу таможни, создание открытой базы стоимости товаров.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, документ охватывает 690 пунктов, каждый из которых имеет обоснование, ответственных исполнителей, сроки выполнения и ожидаемые результаты. Премьер ожидает, что документ обеспечит прогресс в выполнении программы правительства, которая была утверждение почти полгода назад.

Напомним, ранее мы сообщали, что программу Кабмина обнародовали на правительственном портале. В обновленном варианте документа чиновники расписали задачи для каждого министерства и определили приоритеты деятельности. Кабмин прогнозирует, что в 2020 году ВВП упадет на 4−8%.