Танкові та ракетні навчання провели ЗСУ на півдні та заході (ФОТО, ВІДЕО)

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Військові навчання провели танкові і десантно-штурмові та ракетні підрозділи Збройних сил України.

У частинах, підпорядкованих командуванню Об'єднаних сил, які несуть бойову службу на південному напрямку, відбулися практичні заняття з бойової підготовки, повідомили в прес-службі Міноборони.

Танкісти відпрацювали навички водіння по пересіченій місцевості, розгортання у бойовий порядок, вихід на визначені рубежі, а також дії під час оборони та контрнаступу.

Десантники виконали завдання з вогневої підготовки, а саме, стрільби зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, метання ручних гранат. Українські військові відпрацювали питання тактичної, інженерної та медичної підготовки.

Заняття проходять в умовах максимально наближених до бойових.

На Львівщині провели тренування із повітряного прикриття військ. Зенітний ракетний полк командування «Захід» під час командно-штабного навчання перевірив здатність привести усі підрозділи полку в готовність, здійснити передислокацію у визначений район та заступити на бойове чергування.

Особовий склад зенітних ракетних підрозділів під час навчань врахував й сценарії, продиктовані досвідом гібридних дій російських окупаційних військ на Донбасі. Зокрема, йшлося про організовану противником протидію військовим з боку цивільного населення.