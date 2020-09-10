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Ракурс
Танкові та ракетні навчання провели ЗСУ на півдні та заході (ФОТО, ВІДЕО)

Танкові та ракетні навчання провели Збройні сили на півдні та заході (ФОТО, ВІДЕО)

10 вер 2020, 13:34
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Військові навчання провели танкові і десантно-штурмові та ракетні підрозділи Збройних сил України.

У частинах, підпорядкованих командуванню Об'єднаних сил, які несуть бойову службу на південному напрямку, відбулися практичні заняття з бойової підготовки, повідомили в прес-службі Міноборони.

Танкісти відпрацювали навички водіння по пересіченій місцевості, розгортання у бойовий порядок, вихід на визначені рубежі, а також дії під час оборони та контрнаступу.

Танкові та ракетні навчання провели ЗСУ на півдні та заході, фото — Міноборони

Десантники виконали завдання з вогневої підготовки, а саме, стрільби зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, метання ручних гранат. Українські військові відпрацювали питання тактичної, інженерної та медичної підготовки.

Заняття проходять в умовах максимально наближених до бойових.

Танкові та ракетні навчання провели ЗСУ на півдні та заході, фото — Міноборони

Танкові та ракетні навчання провели ЗСУ на півдні та заході, фото — Міноборони

На Львівщині провели тренування із повітряного прикриття військ. Зенітний ракетний полк командування «Захід» під час командно-штабного навчання перевірив здатність привести усі підрозділи полку в готовність, здійснити передислокацію у визначений район та заступити на бойове чергування.


Особовий склад зенітних ракетних підрозділів під час навчань врахував й сценарії, продиктовані досвідом гібридних дій російських окупаційних військ на Донбасі. Зокрема, йшлося про організовану противником протидію військовим з боку цивільного населення.

Джерело: Ракурс


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