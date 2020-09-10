Зґвалтування 86-річної бабусі шокувало всю Індію. Фото: karandash.news

https://racurs.ua/ua/n143655-z-valtuvannya-86-richnoyi-babusi-shokuvalo-vsu-indiu-podrobyci-jahlyvogo-zlochynu.html

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Зґвалтування в Індії відбуваються регулярно, але випадок із насиллям щодо 86-річної жінки шокував громадськість.

У Делі поліція затримала 30-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні пенсіонерки. У понеділок, 7 вересня, бабуся чекала на молочника біля свого будинку, коли до неї підійшов зловмисник. Невідомий запевнив, що молочника не буде й запропонував відвести стареньку туди, де вона може купити молоко. Про це розповіла голова комісії у справах жінок в Делі Сваті Малівал, повідомляє «ВВС Україна».

Літня жінка довірливо погодилась, після чого той відвіз її на сусідню ферму, де зґвалтував. Пенсіонерка плакала та благала зупинитися, казала, що годиться йому в бабусі. Але нелюд не зважав на прохання. Жінку врятували селяни, які проходили повз і почули крик про допомогу. Зловмисником наразі займається поліція.

Її руки вкриті суцільними зморшками. Розповідь про те, що вона пережила, просто шокує. У неї синці на обличчі та по всьому тілі. Вона також розповіла мені, що має вагінальну кровотечу. Вона зазнала надзвичайної травми, — зазначила Малівал і додала, що вимагатиме смертної кари для ґвалтівника.



За даними Національного бюро кримінальних справ, у 2018 році поліція зафіксувала 33 тис. 977 випадків зґвалтування в Індії. Зазначається, що таке насилля відбувається кожні 15 хвилин.

Нагадаємо, у лютому в Донецькій області суд кинув за ґрати 46-річного жителя Маріуполя. Зловмисника визнали винним у зґвалтуванні та розбещення п’яти школярок.