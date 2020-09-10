Курйозний гол п'ятою точкою забив воротар у свої ворота. Фото: Regnum

https://racurs.ua/ua/n143654-kuryoznyy-gol-p-yatou-tochkou-zabyv-rosiyskyy-vorotar-u-svoyi-vorota-video.html

Ракурс

Футбол часто радує уболівальників не тільки голами, а й курйозами. Але бувають випадки, коли забиваються дуже курйозні голи. Цього разу відзначився воротар російського футбольного клубу «Чайка», який вельми невдало підставив свою п’яту точку під м’яч, який відскочив від штанги.

Курйозний випадок стався під час матчу команд «Чайка» і «Торпедо», які виступають у другому футбольному дивізіоні Росії.

Арбітр на 68 хвилині матчу призначив пенальті у ворота «Чайки», які захищав воротар Михайло Філіппов. Форвард «Торпедо» Амур Калмиков пробив пенальті, але м’яч влучив у штангу.

Після цього м’яч потрапив у п’яту точку голкіпера «Чайки», а потім влетів у ворота.

Цей гол став вирішальним і торпедівці здобули перемогу з рахунком 2:1.

Як раніше писав «Ракурс», голий футбольний матч відбувся у Німеччині на стадіоні футбольного клубу SpVgg Erkenschwick, який виступає у шостій німецькій лізі. Футболісти вийшли на поле голяка, якщо не брати до уваги бутси і гетри різного кольору, щоб можна було розрізняти команди.